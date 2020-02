Ihre Meinung ist unerlässlich für die Ergebnisfindung der zum vierten Mal stattfindenden Marketing Automation Studie!

Marketing Automation, CRM, Account Based-Marketing und Marketing Cloud – diese Themen werden immer stärker Teil unseres beruflichen Alltags und unserer Zukunft. Damit auch die B2B Branche in Österreich am Puls der Zeit bleibt, führen wir regelmäßig Marktbeobachtungen durch. Ihre Meinungen und Einschätzungen sind wichtig und wir ersuchen Sie daher, an der Studie teilzunehmen!

JETZT an der Studie teilnehmen – https://www.surveymonkey.de/r/WFSLG9F

In dieser vierten Auflage der Marketing Automation-Studie wird der Teilnehmerkreis für Deutschland, Österreich und die Schweiz weiter vergrößert, sodass auch ein D-A-CH-Ländervergleich ermöglicht wird.

Ganz neu wird diesmal auch die Sicht des Vertriebes zu diesem Thema abgefragt – das erlaubt erstmals den Vergleich beider „Welten“ zu Marketing Automation. Unterstützen Sie die Studie nicht nur durch Ihre eigenen Antworten, sondern leiten Sie bitte die Befragung auch an Ihren Vertriebsmanagement-Kollegen weiter!

Als TeilnehmerIn der Studie erhalten Sie noch vor breiter Veröffentlichung das Management Summary zugesandt. Den Komplettband der Studienauswertung können Sie zum Preis von € 149,– bestellen.



