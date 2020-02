Zum zweiten Mal nach 2019 hat Solveta in einer repräsentativen Befragung das Digitale Wissen der Deutschen getestet. Zum zweiten Mal nach 2019 hat Solveta in einer repräsentativen Befragung das Digitale Wissen der Deutschen getestet.

Wenn es stimmt, dass eine größere Geschwindigkeit bei der Digitalisierung in Deutschland für Bundeskanzlerin Angela Merkel „eine Herzensangelegenheit“ ist, dann müssten ihr die Ergebnisse des Tests „Digitales Wissen 2020“ das Herz brechen. Denn nur 41 % der Fragen konnten richtig beantwortet werden, es gibt kaum Verbesserungen zum Vorjahr. Was ist TikTok? Wer ist der Chef von Amazon? Wo gilt die Datenschutz-Grundverordnung? Eigentlich sollte jeder in der Lage sein, diese Fragen zu beantworten.