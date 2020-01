Teilnahme in fünf Kategorien möglich

Bis 31. März 2020 besteht noch die Möglichkeit am Staatspreis Unternehmensqualität 2020 teilzunehmen. Der Staatspreis Unternehmensqualität feiert heuer das 25-jährige Jubiläum und wird vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) in Kooperation mit der Quality Austria in fünf Kategorien vergeben. Im Vorjahr ging der Gesamtsieg an die BKS Bank.

Der Staatspreis Unternehmensqualität wird seit 1996 vergeben. Ziel des alljährlichen Wettbewerbs ist die Förderung der heimischen Wirtschaft durch die Verbesserung der Unternehmensqualität. Die Bewertung erfolgt in einem Assessment auf Basis des EFQM Modells. „In diesem Jahr vergeben wir den Staatspreis Unternehmensqualität zum 25. Mal. Die Preisverleihung wird heuer besonders spannend, weil das im Oktober 2019 in Helsinki präsentierte neue EFQM Modell angewendet wird“, erklärt Konrad Scheiber, CEO der Quality Austria.

„Das neue Modell ist das Ergebnis fundierter Entwicklungsarbeit. Eingebunden waren Experten aus ganz Europa“, präzisiert Franz Peter Walder, Member of the Board der Quality Austria. „Eine wichtige Rolle spielen unter anderem nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Wirtschaften, bezogen auf ökonomische, ökologische und soziale Aspekte sowie die Erkenntnis, dass gelebte Diversität für jede Organisation klare Vorteile bietet“, betont Walder.

Mitmachen können kleine, mittlere und große Unternehmen sowie Non-Profit Organisationen und Organisationen, die vorwiegend im öffentlichen Eigentum stehen. Eine unabhängige Jury aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung ermittelt unter allen Einreichungen bis zu drei Finalisten pro Kategorie. Aus den jeweiligen Kategorie-Siegern wird schließlich die beste Organisation gewählt, die den Staatspreis Unternehmensqualität gewinnt. Die Preisverleihung erfolgt am 3. Juni 2020 durch das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort in Kooperation mit der Quality Austria in Wien.

Der Fahrplan zum Staatspreis Unternehmensqualität in Kürze:

Download des Anmeldeformulars ( staatspreis.com ), ausfüllen und bis spätestens 31. März 2020 an staatspreis@qualityaustria.com senden.

Download des Fragebogens ( staatspreis.com ), ausfüllen und bis spätestens 4 Wochen vor dem vereinbarten Site Visit-Termin an staatspreis@qualityaustria.com senden.

Unmittelbar nach dem Site Visit bekommen die Unternehmen mündliches und schriftliches Feedback durch das Assessorenteam, das konkrete Verbesserungsvorschläge und damit einen direkten Nutzen für das jeweilige Unternehmen bringt.

In einer Jurysitzung werden die Sieger bestimmt.

Am 3. Juni 2020 erfolgt die Preisverleihung im Studio 44 in Wien.

Quality Austria

Quality Austria – Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH ist der führende Ansprechpartner für System- und Produktzertifizierungen, Begutachtungen und Validierungen, Assessments, Trainings und Personenzertifizierungen sowie das Austria Gütezeichen. Grundlage sind weltweit gültige Akkreditierungen beim Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und internationale Zulassungen. Darüber hinaus vergibt das Unternehmen seit 1996 gemeinsam mit dem BMDW den Staatspreis Unternehmensqualität. Der Leistungskern der Quality Austria liegt in ihrer Kompetenz als nationaler Marktführer für das Integrierte Managementsystem zur Sicherung und Steigerung der Unternehmensqualität. Damit ist die Quality Austria ein wesentlicher Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort Österreich und für „Erfolg mit Qualität“. Sie kooperiert weltweit mit rund 50 Partner- und Mitgliederorganisationen und ist nationaler Repräsentant von IQNet (The International Certification Network), EOQ (European Organisation for Quality) und EFQM (European Foundation for Quality Management). Über 10.000 Kunden in knapp 30 Ländern und mehr als 6.000 Trainingsteilnehmer im Jahr profitieren von der langjährigen Expertise des international tätigen Unternehmens. www.qualityaustria.com