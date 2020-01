Qualität vor den Vorhang! Die ISO 9001:2015 ist der etablierte und weltweit anerkannte Standard für die Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen. Mit dem kürzlich verliehenen Zertifikat stärken digiDruck.at GmbH und VSG Direktwerbung GmbH ihre marktführende Position als Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Dialog Marketing, Digitaldruck und Lettershop.

Die Zertifizierung bestätigt den Anspruch beider Unternehmen, ihren KundInnen immer den besten Service und die höchste Qualität zu einem stimmigen Preis- Leistungs-Verhältnis bieten zu wollen.

„Vertrauen und Sicherheit sind für AuftraggeberInnen wesentliche Kriterien bei deren Auftragsvergabe. Qualitätsstandards gewinnen daher immer stärker an Bedeutung“, sagt Geschäftsführer Anton Jenzer.

Voraussetzung für den Erhalt des ISO 9001:2015-Zertifikats ist ein dokumentiertes und in die Organisation integriertes bzw. gelebtes Qualitätsmanagementsystem. In einem strengen Zertifizierungsverfahren werden alle Bereiche und Prozesse eines Unternehmens auditiert. Eine unabhängige Überwachungsstelle stellt nach erfolgter positiver Prüfung die Zertifizierung aus. „Wir freuen uns, nun auch über diesen international anerkannten Qualitätsnachweis zu verfügen“, sagt Anton Jenzer. „ISO 9001 steht für ein Qualitätsmanagement, das hocheffiziente, transparente Abläufe und Maßnahmen und deren laufenden Verbesserung gewährleistet. Das wiederum schafft Vertrauen in unsere Leistungsfähigkeit“, so Jenzer weiter.

Über VSG Direktwerbung und digiDruck.at

VSG Direktwerbung GmbH und digiDruck.at GmbH haben ihren gemeinsamen Standort in Brunn am Gebirge und beschäftigen dort über 60 Mitarbeiter. Das Kerngeschäft umfasst die Bereiche Bereitstellung von Zielgruppen-Adressen, Adressen- und Datenverarbeitung, Digitaldruck und Produktion von personalisierten Werbeaussendungen (Lettershop) inklusive Versand- und Logistik-Services.

Mehr Infos unter: www.vsgdirekt.at, www.digidruck.at